ReverseSymbol - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
967
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は実時間と逆ミラー（1/ X）取引ツールとの作業を可能にします。

そのためには、テクニカルおよびカスタム指標がその逆取引ツールに適用されます。

ReverseSymbol

入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+-----------------------------------+
input color BidColor=Red;                 // 売り線の色
input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID; // 売り線のスタイル
input int IndicatorDigits=3;             // 指標表示の精度のフォーマット
input double ratio=1.0                   // 補正係数

最後の入力パラメータのratioはただの比率で、受け取られたローソク足パラメータは通常の知覚範囲に入るようにその値で乗算される必要があります。例えば、0.001の範囲内で金融資産の価格を観察するのは便利ではないかもしれません。この値を1000で乗算した場合、最終的な値とその変化をより容易に分析することができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/643

