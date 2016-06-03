ReverseSymbol

この指標は実時間と逆ミラー（1/ X）取引ツールとの作業を可能にします。

そのためには、テクニカルおよびカスタム指標がその逆取引ツールに適用されます。

入力パラメータは下記の通りです。



input color BidColor=Red; input ENUM_LINE_STYLE BidStyle= STYLE_SOLID ; input int IndicatorDigits= 3 ; input double ratio= 1.0

最後の入力パラメータのratioはただの比率で、受け取られたローソク足パラメータは通常の知覚範囲に入るようにその値で乗算される必要があります。例えば、0.001の範囲内で金融資産の価格を観察するのは便利ではないかもしれません。この値を1000で乗算した場合、最終的な値とその変化をより容易に分析することができます。