Andrey Matvievskiy
様々の入力パラメータを持った8つのRSI（Relative Strength Index）テクニカル指標が１つのウィンドウに表示されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年7月17日に公開されました。

RSI Strike RSI Strike

この指標は様々な期間に属するRSI（Relative Strength Index、相対力指数）の交点を表示します。

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

CBandsOnArrayクラスは指標バッファでのボリンジャーバンド ®（BB）の計算のために設計されています。

X2MA 変換ローソク足 X2MA 変換ローソク足

この指標は価格データをX2MA指標値に関連付けられた新しい座標系に変換します。

ReverseSymbol ReverseSymbol

この指標は実時間と逆ミラー（1/ X）取引ツールとの作業を可能にします。