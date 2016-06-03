無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
Multi RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1071
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Andrey Matvievskiy
様々の入力パラメータを持った8つのRSI（Relative Strength Index）テクニカル指標が１つのウィンドウに表示されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2009年7月17日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/641
