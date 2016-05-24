無料でロボットをダウンロードする方法を見る
iBeta - MetaTrader 5のためのインディケータ
インジケータは2銘柄の相関関係または（Mode1変数によって選択された）ベータ比を示すことができます。
計算は、価格パラメータで設定価格で実行できます。価格とは別に、計算がMode2変数によって選択されて、ROC（現在および一つ前の価格との差）およびROC％値（現在と一つ前の価格値の差と一つ前の価格の比）に基づいて行ってもよいです。
入力パラメータ：
- Periods - バーの期間
- Symbol1 - 銘柄１
- Symbol2 - 銘柄２
- Mode1 - モード1：0 - 共分散、1 - 銘柄1 Beta、2 - 銘柄 2 Beta、3 - 相関
- Price - 価格：0 - 終値、1 - 始値、2 - 高値、3 - 安値、4 - 中央値、5 - 典型的、6 - 加重
- Mode2 - モード2：0 - 価格、1 - 価格ROC、2 - 価格ROC%
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/572
XXDPO
Detrended Price Oscillator (DPO) は、市場買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を示し売/買シグナルの取得にも使用することができます。MFCS通貨相関チャート
このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。
X2MA NRTR
ユニバーサル移動平均とNRTRインジケータのハイブリッド。このインディケータでは、移動平均の値がNRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）アルゴリズムのヘルプで補正されています。XMA JJRSX システム
このインジケータは現在のチャート時間枠とより高い時間軸においたJJRSXオシレータとXMA移動平均のシグナルを比較に基づいています。