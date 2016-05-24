コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

iBeta - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry Fedoseev | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1081
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ibeta.mq5 (7.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インジケータは2銘柄の相関関係または（Mode1変数によって選択された）ベータ比を示すことができます。

計算は、価格パラメータで設定価格で実行できます。価格とは別に、計算がMode2変数によって選択されて、ROC（現在および一つ前の価格との差）およびROC％値（現在と一つ前の価格値の差と一つ前の価格の比）に基づいて行ってもよいです。

入力パラメータ：

  • Periods - バーの期間
  • Symbol1 - 銘柄１
  • Symbol2 - 銘柄２
  • Mode1 - モード1：0 - 共分散、1 - 銘柄1 Beta、2 - 銘柄 2 Beta、3 - 相関
  • Price - 価格：0 - 終値、1 - 始値、2 - 高値、3 - 安値、4 - 中央値、5 - 典型的、6 - 加重
  • Mode2 - モード2：0 - 価格、1 - 価格ROC、2 - 価格ROC%

2銘柄の共分散、相関およびベータ比の指標。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/572

XXDPO XXDPO

Detrended Price Oscillator (DPO) は、市場買われ過ぎ/売られ過ぎの状態を示し売/買シグナルの取得にも使用することができます。

MFCS通貨相関チャート MFCS通貨相関チャート

このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。

X2MA NRTR X2MA NRTR

ユニバーサル移動平均とNRTRインジケータのハイブリッド。このインディケータでは、移動平均の値がNRTR（Nick Rypock Trailing Reverse）アルゴリズムのヘルプで補正されています。

XMA JJRSX システム XMA JJRSX システム

このインジケータは現在のチャート時間枠とより高い時間軸においたJJRSXオシレータとXMA移動平均のシグナルを比較に基づいています。