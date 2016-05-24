インジケータは2銘柄の相関関係または（Mode1変数によって選択された）ベータ比を示すことができます。



計算は、価格パラメータで設定価格で実行できます。価格とは別に、計算がMode2変数によって選択されて、ROC（現在および一つ前の価格との差）およびROC％値（現在と一つ前の価格値の差と一つ前の価格の比）に基づいて行ってもよいです。

入力パラメータ：

