Stochastic Momentum Index Blau_SMI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Stochastic Momentum Index (SMI) de William Blau esta basado en el indicador Stochastic Momentum (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).
Stochatic Momentum Index es normalizado (en medio del rango del precio del periodo-q) y mapeados entre los intervalos [–100,+100]. Los valores de SMI son interpretados como estados del mercado de sobrecompra (positivo) y sobreventa (negativo).
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_SMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Cálculo:
Stochastic Momentum Index es calculado por la fórmula:
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
donde:
- price - precio de cierre;
- LL(q) - precio mínimo (barras q);
- HH(q) - precio máximo (barras q);
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - periodo-q Stochastic Momentum;
- SM(price,q,r,s,u) - triple suavizado del periodo-q del Stochastic Momentum;
- HH(q)-LL(q) - rango del precio del período-q;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - punto medio del rango del precio del periodo-q
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - mitad del rango del precio del período-q;
- EMA(...,r) - 1er suavizado- media móvil exponencialmente suavizada con el periodo r, aplicado a:
- al Stochastic Momentum;
- a la mitad del rango de precio del período-q;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA del periodo s, aplicado al resultado del 1er suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA del periodo u, aplicado al resultado del 2º suavizado.
Parámetros de entrada:
- q - periodo, utilizado para el cálculo del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Estocástico (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/371
