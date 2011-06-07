Ставь лайки и следи за новостями
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индекс стохастического моментума (Stochastic Momentum Index, SMI) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Индекс стохастического темпа - это индикатор нормированного стохастического темпа (нормированный сглаженный q-периодный стохастический моментум). Величины сглаженного q-периодного стохастического моментума приведены к процентному формату (интервал отображения [–100,+100]).
Каждая величина сглаженного q-периодного стохастического моментума нормируется на величину половины q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение SMI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_SMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Расчет:
Формула индекса стохастического темпа:
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
где:
- price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;
- LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
- HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;
- SM(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастический моментум;
- HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - половина q-периодного диапазона колебания цены;
- EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю
- к q-периодному стохастическому моментуму
- к половине q-периодного диапазона колебания цены;
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
Входные параметры:
- q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);
- r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Ограничения:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
