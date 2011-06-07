Автор: Andrey N. Bolkonsky

Индекс стохастического моментума (Stochastic Momentum Index, SMI) Уильяма Блау описан в книге Моментум, направленность и расхождение.



Индекс стохастического темпа - это индикатор нормированного стохастического темпа (нормированный сглаженный q-периодный стохастический моментум). Величины сглаженного q-периодного стохастического моментума приведены к процентному формату (интервал отображения [–100,+100]).



Каждая величина сглаженного q-периодного стохастического моментума нормируется на величину половины q-периодного диапазона колебания цены. Нормировка позволяет интерпретировать значение SMI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SMI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Расчет:



Формула индекса стохастического темпа:



100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)

SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------

EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)



где:

price - цена [закрытия] - ценовая база ценового графика;

LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;

HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q;

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-периодный стохастический моментум;

SM(price,q,r,s,u) - трижды сглаженный q-периодный стохастический моментум;

HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены;

1/2*[LL(q)+HH(q)] - середина q-периодного диапазона колебания цены;

1/2*[HH(q)-LL(q)] - половина q-периодного диапазона колебания цены;

EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателю

к q-периодному стохастическому моментуму к половине q-периодного диапазона колебания цены;

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

Входные параметры:

q - период, по которому вычисляется стохастический моментум (по умолчанию q=5);

r - период 1-й EMA, применительно к стохастическому моментуму (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Ограничения: