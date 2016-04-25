作者：Andrey N. Bolkonsky



内容

William Blau によるストキャスティックモメンタム（Stochastic Momentum、SM）（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

qストキャスティックモメンタムは、qバーの中間点から現在の終わりの距離として定義されます。



ストキャスティックモメンタムの値 はq期間の価格幅の中間点を示します。

はq期間の価格幅の中間点を示します。 ストキャスティックモメンタムのサインは価格幅の中間点に相対した価格の位置を示します。価格が中間点より高い場合はプラス、低い場合はマイナスです。





William Blau によるストキャスティックモメンタムの定義



WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_SM.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。





計算：

q期間ストキャスティックの計算には下記の方式が使われます。

sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]



ここで

price - 終値

q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われるバーの数

LL(q) - qバーの安値

HH(q) - qバーの高値

1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間価格幅の中間点

平滑化されたq期間ストキャスティックは下記の方式で計算されます。

SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)

ここで

price - 終値

q - ストキャスティックモメンタムの計算に使われるバーの数

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q期間ストキャスティックモメンタム

EMA(sm(price,q),r) - 1番目の平滑化- 期間 r でストキャスティックモメンタムに適応された指数関数的に平滑化された移動平均線

EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応された期間sのEMA

EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応された期間uのEMA

q - ストキャスティックモメンタムの期間（デフォルトはq=5）

r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）

s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMAの期間（デフォルトは s=5）

u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMAの期間（デフォルトは u=3)

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）