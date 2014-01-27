代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

随机动量指数 Blau_SMI - MetaTrader 5脚本

Andrey F. Zelinsky | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2245
等级:
(20)
已发布:
已更新:
blau_smi.mq5 (10.9 KB) 预览
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

作者: Andrey N. Bolkonsky

William Blau 的随机动量指数 (SMI) 基于 随机动量 指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。

随机动量指数是归一化 (q-周期价格范围的一半) 并映射到 [–100,+100] 间隔。SMI 的值可解释为市场的超买 (正) 和超卖 (负) 状态。

  • WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
  • Blau_SMI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\

随机动量指数 Blau_SMI

计算:

随机动量指数的计算公式:

                              100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)                  100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
                                       EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)            EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

此处:

  • price - 收盘价;
  • LL(q) - 最小价格 (q 柱线);
  • HH(q) - 最大价格 (q 柱线);
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量值;
  • SM(price,q,r,s,u) - 三重平滑 q-周期随机动量;
  • HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围;
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期价格范围中点;
  • 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-周期价格范围一半;
  • EMA(...,r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于:
    • 随机动量;
    • q-周期价格范围一半;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。

输入参数:

  • q - 周期, 用于计算随机动量值 (省缺 q=5);
  • r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
  • s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
  • u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
  • AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

注释:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
  • 最小. 比率=(q-1+r+s+u-3+1).

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/371

随机动量 Blau_SM 随机动量 Blau_SM

William Blau 的随机动量。

随机振荡器 Blau_TS_Stochastic 随机振荡器 Blau_TS_Stochastic

William Blau 随机振荡器。

随机动量振荡器 Blau_SM_Stochastic 随机动量振荡器 Blau_SM_Stochastic

William Blau 的随机动量振荡器。

平均偏差指数 Blau_MDI 平均偏差指数 Blau_MDI

William Blau 的平均偏差指数 (MDI)。