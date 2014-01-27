随机动量指数 Blau_SMI

加入我们粉丝页
William Blau 的随机动量指数 (SMI) 基于 随机动量 指标 (参见 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析))。
随机动量指数是归一化 (q-周期价格范围的一半) 并映射到 [–100,+100] 间隔。SMI 的值可解释为市场的超买 (正) 和超卖 (负) 状态。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_SMI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
计算:
随机动量指数的计算公式:
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
此处:
- price - 收盘价;
- LL(q) - 最小价格 (q 柱线);
- HH(q) - 最大价格 (q 柱线);
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期随机动量值;
- SM(price,q,r,s,u) - 三重平滑 q-周期随机动量;
- HH(q)-LL(q) - q-周期价格范围;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-周期价格范围中点;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - q-周期价格范围一半;
- EMA(...,r) - 第一平滑- 指数平滑均线 周期为 r, 应用于:
- 随机动量;
- q-周期价格范围一半;
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA 周期 s, 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA 周期 u, 应用于第二平滑结果。
输入参数:
- q - 周期, 用于计算随机动量值 (省缺 q=5);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于随机 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
注释:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u =1, 不使用平滑;
- 最小. 比率=(q-1+r+s+u-3+1).
