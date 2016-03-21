CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Stochastic Momentum Index Blau_SMI - Indikator für den MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1340
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blau_smi.mq5 (10.9 KB) ansehen
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Stochastic Momentum Index (SMI) von William Blau basiert auf dem Stochastic Momentum Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Die Werte von dem stochastischen Momentum sind normalisiert (Zum Mittelwert der q-Perioden Kurs-Bandbreite) und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Die Werte des SMI werden interpretiert als überkaufte (positive) und überverkaufte (negative) Situationen im Markt.

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Die Datei Blau_SMI.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Stochastic Momentum Index Blau_SMI

Berechnung:

Der stochastische Momentum Index wird nach folgender Formel berechnet:

                              100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u)                  100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
                                       EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)            EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)

wobei:

  • price - Close-Kurs;
  • LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);
  • HH(q) - Höchster Kurs (q bars);
  • sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;
  • SM(price,q,r,s,u) - triple smoothed q-period Stochastic Momentum;
  • HH(q)-LL(q) - q-period price range;
  • 1/2*[LL(q)+HH(q)] - midpoint of q-period price range;
  • 1/2*[HH(q)-LL(q)] - half of q-period price range;
  • EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt Mit der Periode r, ngewendet auf:
    • das stochastische Momentum;
    • Zu der mittleren Preisspanne der q-Periode;
  • EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA der Periode s, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

//--- Eingabeparameter

  • q - die Periode die für die Berechnung des stochastisch Momentums verwendet wird (standard q=5);
  • r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
  • s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/371

Stochastic Momentum Blau_SM Stochastic Momentum Blau_SM

Stochastic Momentum von William Blau.

Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic

Stochastic Oscillator von William Blau.

Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic

Stochastic Momentum Oscillator von William Blau.

Mean Deviation Index Blau_MDI Mean Deviation Index Blau_MDI

Mean Deviation Index (MDI) von William Blau.