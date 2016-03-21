und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Stochastic Momentum Index Blau_SMI - Indikator für den MetaTrader 5
- 1340
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Stochastic Momentum Index (SMI) von William Blau basiert auf dem Stochastic Momentum Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
Die Werte von dem stochastischen Momentum sind normalisiert (Zum Mittelwert der q-Perioden Kurs-Bandbreite) und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Die Werte des SMI werden interpretiert als überkaufte (positive) und überverkaufte (negative) Situationen im Markt.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Die Datei Blau_SMI.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Berechnung:
Der stochastische Momentum Index wird nach folgender Formel berechnet:
100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)
SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------
EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)
wobei:
- price - Close-Kurs;
- LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);
- HH(q) - Höchster Kurs (q bars);
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;
- SM(price,q,r,s,u) - triple smoothed q-period Stochastic Momentum;
- HH(q)-LL(q) - q-period price range;
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - midpoint of q-period price range;
- 1/2*[HH(q)-LL(q)] - half of q-period price range;
- EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt Mit der Periode r, ngewendet auf:
- das stochastische Momentum;
- Zu der mittleren Preisspanne der q-Periode;
- EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA der Periode s, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.
//--- Eingabeparameter
- q - die Periode die für die Berechnung des stochastisch Momentums verwendet wird (standard q=5);
- r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);
- s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- Min. rates=(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/371
