Stochastic Momentum Index Blau_SMI

Autor: Andrey N. Bolkonsky



Stochastic Momentum Index (SMI) von William Blau basiert auf dem Stochastic Momentum Indikator (Schauen Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Die Werte von dem stochastischen Momentum sind normalisiert (Zum Mittelwert der q-Perioden Kurs-Bandbreite) und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet. Die Werte des SMI werden interpretiert als überkaufte (positive) und überverkaufte (negative) Situationen im Markt.



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

\MQL5\Include\ kopiert werden. Die Datei Blau_SMI.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Berechnung:

Der stochastische Momentum Index wird nach folgender Formel berechnet:



100*EMA(EMA(EMA( price-1/2*[LL(q)+HH(q)] ,r),s),u) 100 * SM(price,q,r,s,u)

SMI(price,q,r,s,u) = --------------------------------------------------------------- = -------------------------------------------------

EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( 1/2*[HH(q)-LL(q)] ,r),s),u)



wobei:

price - Close-Kurs;

LL(q) - Kleinster Kurs (q bars);

HH(q) - Höchster Kurs (q bars);

sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q-period Stochastic Momentum;

SM(price,q,r,s,u) - triple smoothed q-period Stochastic Momentum;

HH(q)-LL(q) - q-period price range;

1/2*[LL(q)+HH(q)] - midpoint of q-period price range;

1/2*[HH(q)-LL(q)] - half of q-period price range;

EMA(...,r) - Erste Glättung- Exponentiell geglätteter gleitender Durchschnitt Mit der Periode r, ngewendet auf: das stochastische Momentum; Zu der mittleren Preisspanne der q-Periode;

EMA(EMA(...,r),s) - Zweite Glättung - EMA der Periode s, angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - Dritte Glättung - EMA von der Periode u, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung.

//--- Eingabeparameter

q - die Periode die für die Berechnung des stochastisch Momentums verwendet wird (standard q=5);

r - Periode der ersten EMA, Angewendet auf die Stochastik (standard=20);

s - Periode der zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (standard s=5);

u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (standard u=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

