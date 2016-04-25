作者：Andrey N. Bolkonsky



ストキャスティック はWilliam Blauのストキャスティック指標に基づいています（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。

WilliamBlau.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Blau_TS_Stochastic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。





William Blau によるストキャスティック



計算：

ストキャスティックは次のように定義されます。

TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)



シグナルラインは平滑化を使って計算されます。

SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)



TS_Stochastic() - Fast Stochastic, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);

SignalLine() - 低速ストキャスティック（シグナルライン）、%d。 期間ulで高速ストキャスティック（%k）に適応された指数関数的に平滑化された移動平均線

ul - シグナルラインのEMA平滑化期間

ここで

入力パラメータ



グラフィックプロット #0 - 高速ストキャスティック（ストキャスティック指標） %k

q - ストキャスティックの期間（デフォルトはq=5） r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20） s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMA平滑化に使われた期間（デフォルトは s=5） u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA平滑化に使われた期間（デフォルトは u=3）

グラフィックプロット #1 - 低速ストキャスティック（シグナルライン） %d

ul - 高速ストキャスティックに適応されたEMA平滑化期間（シグナルライン）（デフォルトは ul=3）

AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）

注意事項：