内容
ストキャスティック はWilliam Blauのストキャスティック指標に基づいています（Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）を参照）。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_TS_Stochastic.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
William Blau によるストキャスティック
計算：
ストキャスティックは次のように定義されます。
TS_Stochastic(price,q,r,s,u) = TStochI(price,q,r,s,u)
シグナルラインは平滑化を使って計算されます。
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA(TS_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
- TS_Stochastic() - Fast Stochastic, %k - Stochastic Index TStochI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - 低速ストキャスティック（シグナルライン）、%d。 期間ulで高速ストキャスティック（%k）に適応された指数関数的に平滑化された移動平均線
- ul - シグナルラインのEMA平滑化期間
入力パラメータ
- グラフィックプロット #0 - 高速ストキャスティック（ストキャスティック指標） %k
- q - ストキャスティックの期間（デフォルトはq=5）
- r - ストキャスティックに適応された1番目のEMAの期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応された2番目のEMA平滑化に使われた期間（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA平滑化に使われた期間（デフォルトは u=3）
- グラフィックプロット #1 - 低速ストキャスティック（シグナルライン） %d
- ul - 高速ストキャスティックに適応されたEMA平滑化期間（シグナルライン）（デフォルトは ul=3）
- AppliedPrice - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
注意事項：
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合平滑化は使用されません。
- ul>0。ul=1 の場合、ストキャスティックとシグナルは同じです。
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/365
