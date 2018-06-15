コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Bogie - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は価格の逆転の可能性を予測します。指標の線の逆転は、価格の方向性がすぐに変わる可能性があることを示唆します。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Fast MA period - 高速移動平均期間
  • Slow MA period - 低速移動平均期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20329

BO BO

Blast Offオシレータ指標

WVF WVF

Williams' Vix Fix指標

Candle_Ratio Candle_Ratio

選択した期間における強気と弱気のローソク足の比率

DMA DMA

動的移動平均