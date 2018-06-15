無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は価格の逆転の可能性を予測します。指標の線の逆転は、価格の方向性がすぐに変わる可能性があることを示唆します。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Fast MA period - 高速移動平均期間
- Slow MA period - 低速移動平均期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20329
