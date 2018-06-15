コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BO - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
712
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
BO.mq5 (12.54 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では、特定の期間の高値/安値および始値/終値を使用して計算された2つの移動平均の比率が示されます。

入力パラメータは1つだけです。

  • Period - 計算期間


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20328

WVF WVF

Williams' Vix Fix指標

VA VA

Velocity/Acceleration指標です。

Bogie Bogie

起こりうる反転のオシレータ指標

Candle_Ratio Candle_Ratio

選択した期間における強気と弱気のローソク足の比率