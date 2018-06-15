無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BO - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 712
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標では、特定の期間の高値/安値および始値/終値を使用して計算された2つの移動平均の比率が示されます。
入力パラメータは1つだけです。
- Period - 計算期間
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20328
Bogie
起こりうる反転のオシレータ指標Candle_Ratio
選択した期間における強気と弱気のローソク足の比率