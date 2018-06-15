コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

WVF - MetaTrader 5のためのインディケータ

volatility index oscillator (VIX)です。

パラメータは2つです。

  • Period - 計算期間（デフォルト22）
  • 描画syタイル:
    • Line - 色線
    • Histogram - 色ヒストグラム

元の計算式は下記のとおりです。

WVF = [Highest (Close,22) - Low) / (Highest(Close,22)] * 100

図1　線として表示されたVIX

図2　ヒストグラムとして表示されたVIX

