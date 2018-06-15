無料でロボットをダウンロードする方法を見る
volatility index oscillator (VIX)です。
パラメータは2つです。
- Period - 計算期間（デフォルト22）
- 描画syタイル:
- Line - 色線
- Histogram - 色ヒストグラム
元の計算式は下記のとおりです。
WVF = [Highest (Close,22) - Low) / (Highest(Close,22)] * 100
図1 線として表示されたVIX
図2 ヒストグラムとして表示されたVIX
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20327
VA
Velocity/Acceleration指標です。Unsmoothed_RSI
平滑化されていないRSI指標です。