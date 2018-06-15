volatility index oscillator (VIX)です。

パラメータは2つです。

Period - 計算期間（デフォルト22）

- 計算期間（デフォルト22） 描画syタイル :

: Line - 色線



Histogram - 色ヒストグラム

元の計算式は下記のとおりです。

WVF = [Highest (Close,22) - Low) / (Highest(Close,22)] * 100

図1 線として表示されたVIX

図2 ヒストグラムとして表示されたVIX