この指標では、指定期間における強気と弱気のローソク足の比率が示されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

Period - 計算期間

- 計算期間 Smoothing period - 平滑化期間

- 平滑化期間 Method - 平滑化法

下記が計算式:です。

上向きローソク足 Up=close-open Down =0 下向きローソク足 Down=open-close Up = 0

Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);