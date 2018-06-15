コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Candle_Ratio - MetaTrader 5のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
701
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標では、指定期間における強気と弱気のローソク足の比率が示されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Smoothing period - 平滑化期間
  • Method - 平滑化法

下記が計算式:です。

上向きローソク足

Up=close-open
Down =0


下向きローソク足

Down=open-close
Up = 0
Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20330

Bogie Bogie

起こりうる反転のオシレータ指標

BO BO

Blast Offオシレータ指標

DMA DMA

動的移動平均

Drive Drive

ローソク足の方向の比率の指標