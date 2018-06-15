無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle_Ratio - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では、指定期間における強気と弱気のローソク足の比率が示されます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Smoothing period - 平滑化期間
- Method - 平滑化法
下記が計算式:です。
上向きローソク足
Up=close-open Down =0下向きローソク足
Down=open-close Up = 0
Ratio = Sum(Up) / Sum (Down);
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20330