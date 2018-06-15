無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DMA指標。期間パラメータは、以下の計算式の日数Nです。
指標には2つの入力パラメータがあります。
- Period - 計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
デフォルト時間枠はM15です。デフォルト計算期間は N = 17 です。
計算:
DMA[i] = E*Price[i]+(1-E)*DMA[i-1]
ここで E = D*D D = C*2/31+(1-C)*2/3 C=A/B A = Price[i] - Price[i-Period+1] B = (i-Period+1) から (i) の (Price[i]-Price[i-1]) の合計
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20332
