DMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

DMA指標。期間パラメータは、以下の計算式の日数Nです。

指標には2つの入力パラメータがあります。

  • Period - 計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

デフォルト時間枠はM15です。デフォルト計算期間は N = 17 です。

計算: 

DMA[i] = E*Price[i]+(1-E)*DMA[i-1]

ここで
E = D*D
D = C*2/31+(1-C)*2/3
C=A/B
A = Price[i] - Price[i-Period+1]
B = (i-Period+1) から (i) の (Price[i]-Price[i-1]) の合計

