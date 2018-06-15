DMA指標。期間パラメータは、以下の計算式の日数Nです。

指標には2つの入力パラメータがあります。

Period - 計算期間

- 計算期間 Applied price - 計算に使用される価格

デフォルト時間枠はM15です。デフォルト計算期間は N = 17 です。

計算: