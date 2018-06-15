コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

VA - MetaTrader 5のためのインディケータ

このオシレータ指標では速度/加速度が表示されます。

指標には3つの入力パラメータがあります。

  • Velocity period - 速度計算期間
  • Acceleration period - 加速度計算期間
  • Applied price - 計算に使用される価格

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20326

