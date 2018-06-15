無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VA - MetaTrader 5のためのインディケータ
このオシレータ指標では速度/加速度が表示されます。
指標には3つの入力パラメータがあります。
- Velocity period - 速度計算期間
- Acceleration period - 加速度計算期間
- Applied price - 計算に使用される価格
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20326
