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VA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор скорости/ускорения.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Velocity period - период расчета скорости;
- Acceleration period - период расчета ускорения;
- Applied price - цена расчета.
Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.HL_MA_Band
Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.
Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.RSI of average
Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.