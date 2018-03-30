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Индикаторы

VA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2097
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор скорости/ускорения.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Velocity period - период расчета скорости;
  • Acceleration period - период расчета ускорения;
  • Applied price - цена расчета.

SHL_MA_Band SHL_MA_Band

Трендовый индикатор Smoothed High/Low Linear regression band.

HL_MA_Band HL_MA_Band

Трендовый индикатор High/Low Linear regression band.

Stochastic of T3 Stochastic of T3

Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.

RSI of average RSI of average

Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.