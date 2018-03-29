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Индикаторы

Trend_Percentage - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1979
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Индикатор отображает на графике процентное соотношение бычьих и медвежьих свечей за заданный период.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

TDI TDI

Трендовый индикатор Trend Detection Index.

POB POB

Point of Balance (POB) - точка баланса.

Unsmoothed_RSI Unsmoothed_RSI

Несглаженный RSI.

UI UI

Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.