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Trend_Percentage - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1979
- Рейтинг:
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Индикатор отображает на графике процентное соотношение бычьих и медвежьих свечей за заданный период.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
Unsmoothed_RSI
Несглаженный RSI.UI
Ulcer Index (UI) - индекс снижения волатильности.