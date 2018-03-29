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POB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Point of Balance.
Рассчитывается по формуле:
BL =(MinH+MaxH)/2, BR =(MinL+MaxL)/2, POB =(BL+BR)/2,
где:
- MinH, MaxH - максимум и минимум цен HIGH за период;
- MinL, MaxL - минимум и максимум цен LOW за период.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
DSP
Осциллятор Detrended Synthetic Price (DSP)APR
Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.
TDI
Трендовый индикатор Trend Detection Index.Trend_Percentage
Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.