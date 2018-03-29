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Индикаторы

POB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2258
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Point of Balance.

Рассчитывается по формуле:

BL =(MinH+MaxH)/2, BR =(MinL+MaxL)/2, POB =(BL+BR)/2,

где:

  • MinH, MaxH - максимум и минимум цен HIGH за период;
  • MinL, MaxL - минимум и максимум цен LOW за период.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

DSP DSP

Осциллятор Detrended Synthetic Price (DSP)

APR APR

Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.

TDI TDI

Трендовый индикатор Trend Detection Index.

Trend_Percentage Trend_Percentage

Trend_Percentage - отношение сил быков и медведей.