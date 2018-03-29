Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DSP - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2362
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор-осциллятор Detrended Synthetic Price отображает тенденции движения цены без учета трендовой составляющей. Рассчитывается как разница EMA и полупериодной EMA.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Half-period MA - период "полупериодной" скользящей средней;
- Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА.
Если период полупериодной МА задать 10, то вторая МА будет иметь значение периода 10 * 2 = 20.
APR
Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.Customizable_Awesome_Oscillator
Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.