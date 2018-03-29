Индикатор-осциллятор Detrended Synthetic Price отображает тенденции движения цены без учета трендовой составляющей. Рассчитывается как разница EMA и полупериодной EMA.

Имеет три настраиваемых параметра:

Half-period MA - период "полупериодной" скользящей средней;

- период "полупериодной" скользящей средней; Method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; Applied price - цена расчета МА.

Если период полупериодной МА задать 10, то вторая МА будет иметь значение периода 10 * 2 = 20.