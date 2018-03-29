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Индикаторы

DSP - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2362
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Detrended Synthetic Price отображает тенденции движения цены без учета трендовой составляющей. Рассчитывается как разница EMA и полупериодной EMA.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Half-period MA - период "полупериодной" скользящей средней;
  • Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА.
Если период полупериодной МА задать 10, то вторая МА будет иметь значение периода 10 * 2 = 20.

APR APR

Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.

Customizable_Awesome_Oscillator Customizable_Awesome_Oscillator

Индикатор Awesome Oscillator (AO) с возможностью настроек параметров.

POB POB

Point of Balance (POB) - точка баланса.

TDI TDI

Трендовый индикатор Trend Detection Index.