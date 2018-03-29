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Customizable_Awesome_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой разновидность индикатора Awesome Oscillator (AO) с возможностью настройки параметров:
- MA Fast period - период быстрой МА;
- MA Slow period - период медленной МА;
- Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета МА.
Рис.1. Simple MA
Рис.2. Exponential MA
Рис.3. Smoothed MA
Рис.4. Linear Weighted MA
HLBands
Индикатор дневных уровней.EA Stop Order
Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.