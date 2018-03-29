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Индикаторы

Customizable_Awesome_Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1623
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой разновидность индикатора Awesome Oscillator (AO) с возможностью настройки параметров:

  • MA Fast period - период быстрой МА;
  • MA Slow period - период медленной МА;
  • Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета МА.

Рис.1. Simple MA

Рис.1. Simple MA

Рис.2. Exponential MA

Рис.2. Exponential MA

Рис.3. Smoothed MA

Рис.3. Smoothed MA

Рис.4. Linear Weighted MA

Рис.4. Linear Weighted MA

HLBands HLBands

Индикатор дневных уровней.

EA Stop Order EA Stop Order

Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.

APR APR

Average Period Range - индикатор среднего дневного диапазона.

DSP DSP

Осциллятор Detrended Synthetic Price (DSP)