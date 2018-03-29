Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа:

Рис. 1. Highest Lowest

Для отображения используется стиль рисования DRAW_ARROW.

Так как для обнаружения выступов анализируется и бар справа (если смотреть на график), то в некоторых случаях значение индикатора может меняться. Например, этот бар может быть перерисован:

Рис. 2. Highest Lowest The bar can be redrawn

А вот этот бар наоборот, уже не перерисуется:

Рис. 3. Highest Lowest The bar can not be redrawn

Если вы хотите увидеть, как в индикаторах по умолчанию идет нумерация баров, раскомментируйте код в OnCalculate:

Этот код выводит на экран значение переменной prev_calculated, время бара с индексом 0 и время бара с индексом rates_total-1.