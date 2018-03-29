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Highest Lowest - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа:
Рис. 1. Highest Lowest
Для отображения используется стиль рисования DRAW_ARROW.
Так как для обнаружения выступов анализируется и бар справа (если смотреть на график), то в некоторых случаях значение индикатора может меняться. Например, этот бар может быть перерисован:
Рис. 2. Highest Lowest The bar can be redrawn
А вот этот бар наоборот, уже не перерисуется:
Рис. 3. Highest Lowest The bar can not be redrawn
Если вы хотите увидеть, как в индикаторах по умолчанию идет нумерация баров, раскомментируйте код в OnCalculate:
/*
int bar_0=0;
int bar_rates_total_minus_1=rates_total-1;
Comment("prev_calculated=",prev_calculated,"\n",
"time[",bar_0,"]=",time[bar_0],"\n",
"time[",bar_rates_total_minus_1,"]=",time[bar_rates_total_minus_1]);
*/
Этот код выводит на экран значение переменной prev_calculated, время бара с индексом 0 и время бара с индексом rates_total-1.
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