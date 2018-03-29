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Индикаторы

Highest Lowest - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2227
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа:

Highest Lowest

Рис. 1. Highest Lowest

Для отображения используется стиль рисования DRAW_ARROW.

Так как для обнаружения выступов анализируется и бар справа (если смотреть на график), то в некоторых случаях значение индикатора может меняться. Например, этот бар может быть перерисован:

Highest Lowest The bar can be redrawn

Рис. 2. Highest Lowest The bar can be redrawn

А вот этот бар наоборот, уже не перерисуется:

Highest Lowest The bar can not be redrawn

Рис. 3. Highest Lowest The bar can not be redrawn

Если вы хотите увидеть, как в индикаторах по умолчанию идет нумерация баров, раскомментируйте код в OnCalculate:

/*
   int bar_0=0;
   int bar_rates_total_minus_1=rates_total-1;
   Comment("prev_calculated=",prev_calculated,"\n",
           "time[",bar_0,"]=",time[bar_0],"\n",
           "time[",bar_rates_total_minus_1,"]=",time[bar_rates_total_minus_1]);
*/

Этот код выводит на экран значение переменной prev_calculated, время бара с индексом 0 и время бара с индексом rates_total-1.

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