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高低值 指标在左右两侧搜索最高柱线，以及左右两侧的最低柱线:
图例 1. 高低值
指标使用 DRAW_ARROW 样式显示。
由于指标分析右侧的柱线，因此某些情况下指标的价值可能会发生变化。 例如，以下柱线可能会重绘:
图例 2. 高低值柱线可能会重绘
这根柱线不会重绘:
图例 3. 高低值柱线不会重绘
如果您想要查看指标中柱线的默认索引，请在 OnCalculate 中取消注释代码:
/*
int bar_0=0;
int bar_rates_total_minus_1=rates_total-1;
Comment("prev_calculated=",prev_calculated,"\n",
"time[",bar_0,"]=",time[bar_0],"\n",
"time[",bar_rates_total_minus_1,"]=",time[bar_rates_total_minus_1]);
*/
此代码在屏幕上显示 prev_calculated 变量的值, 索引为 0 的柱线时间以及索引为 rates_total-1 的柱线时间。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20300