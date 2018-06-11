高低值 指标在左右两侧搜索最高柱线，以及左右两侧的最低柱线:

图例 1. 高低值

指标使用 DRAW_ARROW 样式显示。

由于指标分析右侧的柱线，因此某些情况下指标的价值可能会发生变化。 例如，以下柱线可能会重绘:

图例 2. 高低值柱线可能会重绘

这根柱线不会重绘:

图例 3. 高低值柱线不会重绘

如果您想要查看指标中柱线的默认索引，请在 OnCalculate 中取消注释代码:

此代码在屏幕上显示 prev_calculated 变量的值, 索引为 0 的柱线时间以及索引为 rates_total-1 的柱线时间。