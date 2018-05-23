Schaff 趋势循环 (STC) 指标是把慢速随机振荡和移动平均聚合/分离指标(MACD)相结合的产物。MACD 作为趋势指标是很出名的，但是因为它的信号线反应慢，也会有明确的延迟，提升了的信号线使 STC 可以更早提供信号来侦测货币的趋势。





STC 如何工作

STC 可以比 MACD 更早侦测到趋势的上下变化，它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。

因为 MACD 也就是一系列 EMAs 再加上一条信号线, STC 和 MACD 相比有了提高。MACD 有 12 和 26 周期数的 EMA ，以及一条周期为9的信号线。STC 指标组合了一个23周期和50周期的EMA，以及一个循环组件用作10周期的信号线。因为我们可以根据天数定义循环趋势，我们就会知道趋势还有多久和多长，以及可以获取的潜在点数。

不管这个指标的新旧，STC 指标在概念上很创新。之前从来没有指标使用循环组件，大多数都是使用的移动平均，特别是EMA作为基础，因为它比较容易计算并且注重近期的价格，而不是简单移动平均的长期价格数据。