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JP Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор представляет собой осциллятор, рассчитываемый по формуле:
JPO = MA(close[period] - (close[period-1]/2 + close[period-2]/2)) - (0 - (close[period] - close[period-4]))
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета;
- Smoothing - сглаживание (Yes/No).
Highest Lowest
Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.EA Stop Order
Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.