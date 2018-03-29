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Индикаторы

JP Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2198
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор представляет собой осциллятор, рассчитываемый по формуле:

JPO = MA(close[period] - (close[period-1]/2 + close[period-2]/2)) - (0 - (close[period] - close[period-4]))

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Smoothing - сглаживание (Yes/No).

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - индикатор торговых зон.

TOSC TOSC

Трендовый индикатор Trend Oscillator.

Highest Lowest Highest Lowest

Индикатор Highest Lowest ищет бары, у которых High выше High баров слева и справа, или бары, у которых Low ниже Low баров слева и справа. Используется стиль рисования DRAW_ARROW.

EA Stop Order EA Stop Order

Советник выставляет сетку из отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.