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TOSC - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор TOSC. Представляет разницу между экспоненциальной средней и рекурсивной линией тренда.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период;
- Applied price - цена расчета.
RTL
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