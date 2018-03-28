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Индикаторы

TOSC - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1558
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор TOSC. Представляет разницу между экспоненциальной средней и рекурсивной линией тренда.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период;
  • Applied price - цена расчета.

RTL RTL

Трендовый индикатор Recursive Trendline (RTL).

PVT PVT

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

TTMS TTMS

John Carter TTM Squeeze - индикатор торговых зон.

JP Oscillator JP Oscillator

Трендовый индикатор-осциллятор.