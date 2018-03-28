CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PVT - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1943
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

Сумма объема, добавляемого к текущему значению, определяется суммой объема, на которую цены выросли или упали относительно закрытия предыдущего дня.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Формула расчета:

PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)

Интерпретация индикатора аналогична стандартным On Balance Volume и Accumulation/Distribution (AD).

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор цены открытия периода.

MA_Difference MA_Difference

Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.

RTL RTL

Трендовый индикатор Recursive Trendline (RTL).

TOSC TOSC

Трендовый индикатор Trend Oscillator.