Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

Сумма объема, добавляемого к текущему значению, определяется суммой объема, на которую цены выросли или упали относительно закрытия предыдущего дня.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Формула расчета: PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)

Интерпретация индикатора аналогична стандартным On Balance Volume и Accumulation/Distribution (AD).