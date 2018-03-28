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PVT - индикатор для MetaTrader 5
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Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).
Сумма объема, добавляемого к текущему значению, определяется суммой объема, на которую цены выросли или упали относительно закрытия предыдущего дня.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров.
Формула расчета:
PVT = ((Close - Close(-1)) / Close(-1)) * TickVolume + PVT(-1)
Интерпретация индикатора аналогична стандартным On Balance Volume и Accumulation/Distribution (AD).
Period_Open_Line
Индикатор цены открытия периода.MA_Difference
Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.