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Индикаторы

Period_Open_Line - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1791
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Простой индикатор. Показывает линию открытия заданного в настройках периода.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм, цену открытия которого отображает индикатор.

Рис.1. Отображение цены открытия H4 на графике M30

Рис.1. Отображение цены открытия H4 на графике M30

Рис.2. Отображение цены открытия D1 на графике H4

Рис.2. Отображение цены открытия D1 на графике H4

Рис.3. Отображение цены открытия W1 на графике H4

Рис.3. Отображение цены открытия W1 на графике H4

Рис.4. Отображение цены открытия MN1 на графике W1

Рис.4. Отображение цены открытия MN1 на графике W1

MA_Difference MA_Difference

Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.

Cumulative_Volume Cumulative_Volume

Индикатор объемов с разными видами представления данных.

PVT PVT

Price Volume Trend (PVT) - индикатор тенденции цены и объема, аналогичный стандартному On Balance Volume (OBV).

RTL RTL

Трендовый индикатор Recursive Trendline (RTL).