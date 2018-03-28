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Period_Open_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Простой индикатор. Показывает линию открытия заданного в настройках периода.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм, цену открытия которого отображает индикатор.
Рис.1. Отображение цены открытия H4 на графике M30
Рис.2. Отображение цены открытия D1 на графике H4
Рис.3. Отображение цены открытия W1 на графике H4
Рис.4. Отображение цены открытия MN1 на графике W1
MA_Difference
Индикатор-осциллятор разницы между МА и ценой.Cumulative_Volume
Индикатор объемов с разными видами представления данных.