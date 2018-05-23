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这是 MetaTrader 5 简单编程例子系列中的另一个例子。
这是一个可以使用平均值作为输入价格而不是使用“单纯的”价格计算的 MACD。那样可以有助于过滤掉一些错误信号，但是这个代码的主要目的是展示使用 MetaTrader 5 可以简单地完成任务。除了这类指标中常用的选项之外，还有选项是关于根据 MACD 倾斜方向改变或者 MACD 与信号线交叉的颜色改变的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20242
平均的 RSI
一个著名的用于平均的 RSI，是在主循环中使用三行代码的（RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。T3 随机振荡
这个版本的随机振荡指标减少了错误提醒的数量，因为它在随机振荡计算之前平滑了价格。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。
Renko 2.0 Offline
这个EA交易并不进行交易，它会在1M图表上生成自定义的交易品种信息。Schaff 趋势循环
Schaff 趋势循环(Schaff Trend Cycle, STC) 指标可以比 MACD 早很多就侦测到趋势的上下变化。它是通过使用相同的指数移动平均 (EMAs) 来做到这一点的, 只是加上了一个货币循环趋势因子组件。因为货币循环趋势的变化是基于一定的天数的，这个因素考虑到 STC 指标中会使它比 MACD 更加精确可靠。