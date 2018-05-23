一个著名的用于平均的 RSI，是在主循环中使用三行代码的（RSI倾斜方向改变时颜色改变包含4行代码). 这可以用作模板，用于一些其它指标，如果有人认为 MetaTrader 5 中什么事情都很复杂的话，这可以提供一个简单化的方案。

这个版本的随机振荡指标减少了错误提醒的数量，因为它在随机振荡计算之前平滑了价格。这样生成了很平滑的随机振荡，可以简单用于趋势交易系统中。