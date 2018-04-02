Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.

Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.