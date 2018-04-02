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Индикаторы

MACD of average - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Это очередной пример из серии простых образцов кодов для MetaTrader 5 (основной цикл этого кода состоит из 6 строк).

Это MACD, которая в качестве входной цены может использовать среднее вместо обычной "чистой" цены. Это может помочь отфильтровать некоторые ложные сигналы, однако основная цель создания этого кода — показать, насколько просто можно решить некоторые задачи с использованием MetaTrader 5. В дополнение ко всем обычным опциям, которые используются в этом типе индикаторов, добавлены изменение цвета при изменении наклона MACD и линия пересечения MACD c сигнальной линией.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20242

RSI of average RSI of average

Хорошо известный индикатор RSI по MA, состоящий всего из четырех строчек кода основного цикла (цвет наклона RSI назначается в одной из этих 4 строк). Его можно использовать в качестве шаблона для некоторых других индикаторов. Он обеспечивает простоту решений для тех, кто считает, что в MetaTrader 5 всё очень сложно.

Stochastic of T3 Stochastic of T3

Эта версия стохастического осциллятора уменьшает количество ложных алертов путем сглаживания цены перед тем, как использовать ее для расчета стохастика. В результате мы получаем удобный сглаженный стохастик, который можно легко использовать в системах трендовой торговли.

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Индикатор Schaff Trend Cycle (STC) определяет восходящие и нисходящие тренды задолго до MACD. Он использует при этом те же экспоненциальные скользящие средние (EMA), но добавляет к ним циклический компонент для определения валютных циклических трендов. Поскольку циклические движения трендов зависят от определенного количества дней, это учитывается в формуле расчета индикатора STC, что обеспечивает большую точность и надежность, чем в случае MACD.

Stochastic RSI Stochastic RSI

Эта версия индикатора Stochastic RSI использует своего рода сигнальную линию для повышения чувствительности.