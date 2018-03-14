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LR_Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор. Показывает соотношение двух скользящих средних, построенных методом линейной регрессии.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period LSMA first - период первой LSMA;
- Period LSMA second - период второй LSMA;
- Applied price - цена расчета обеих LSMA.
LRL
Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.HA EMA3 Indicator
Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.
XBarClearCloseTrend
Трендовый сигнальный индикатор.Conqueror
Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.