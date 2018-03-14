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Индикаторы

LR_Ratio - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1618
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор. Показывает соотношение двух скользящих средних, построенных методом линейной регрессии.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period LSMA first - период первой LSMA;
  • Period LSMA second - период второй LSMA;
  • Applied price - цена расчета обеих LSMA.

LRL LRL

Linear regression line (LSMA) - cкользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.

HA EMA3 Indicator HA EMA3 Indicator

Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

Трендовый сигнальный индикатор.

Conqueror Conqueror

Сигнальный индикатор на открытие/закрытие позиций.