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LRL - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.
Индикатор имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
HA EMA3 Indicator
Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.BW_Zone_Trading
Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.
LR_Ratio
Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.XBarClearCloseTrend
Трендовый сигнальный индикатор.