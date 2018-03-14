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Индикаторы

LRL - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Скользящая средняя, рассчитываемая по линейной регрессии.

Индикатор имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

HA EMA3 Indicator HA EMA3 Indicator

Скользящая средняя по свечам Heiken Ashi.

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

Modified BW Zone Trading - модифицированный индикатор зональной торговли Билла Вильямса.

LR_Ratio LR_Ratio

Индикатор, отображающий соотношение двух LSMA.

XBarClearCloseTrend XBarClearCloseTrend

Трендовый сигнальный индикатор.