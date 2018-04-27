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去趋势价格振荡器柱线 - 这个振荡指标消除了价格走势图的趋势分量。 这简化了检测价格波动周期和超买/超卖等级的过程。
长线周期由几个短线周期组成。 分析这些短元素有助于判断周期的关键时刻。 该指标可以消除价格对长线周期可见性的影响。
计算公式:
DPO = Price - SMA (Price, N)
该指标有两个输入参数:
- Period - MA 计算周期;
- Method - MA 计算方法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20213
SV v.4.2.5
智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。周内日期的颜色
周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。
BW_Zone_Trading
改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。HA EMA3 指标
基于 Heiken Ashi 蜡烛条的移动平均线。