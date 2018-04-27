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DPO_Bar - MetaTrader 5脚本

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去趋势价格振荡器柱线 - 这个振荡指标消除了价格走势图的趋势分量。 这简化了检测价格波动周期和超买/超卖等级的过程。

长线周期由几个短线周期组成。 分析这些短元素有助于判断周期的关键时刻。 该指标可以消除价格对长线周期可见性的影响。

计算公式:

DPO = Price - SMA (Price, N)

该指标有两个输入参数:

  • Period - MA 计算周期;
  • Method - MA 计算方法。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20213

SV v.4.2.5 SV v.4.2.5

智能交易系统每天开仓不超过一笔。 在指定的时间开仓。 它在一个区间内搜索最高和最低价格。 使用两条 iMA (移动均线，MA) 指标的数据。

周内日期的颜色 周内日期的颜色

周内日期的彩色直方图。 实用绘图样式 DRAW_COLOR_HISTOGRAM。

BW_Zone_Trading BW_Zone_Trading

改编版 BW 区域交易 - 比尔·威廉姆斯区域交易的改编指标。

HA EMA3 指标 HA EMA3 指标

基于 Heiken Ashi 蜡烛条的移动平均线。