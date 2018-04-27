去趋势价格振荡器柱线 - 这个振荡指标消除了价格走势图的趋势分量。 这简化了检测价格波动周期和超买/超卖等级的过程。

长线周期由几个短线周期组成。 分析这些短元素有助于判断周期的关键时刻。 该指标可以消除价格对长线周期可见性的影响。

计算公式: DPO = Price - SMA (Price, N)

该指标有两个输入参数: