一款简单的振荡器，它基于 iStochastic，iRIS 和 Momentum 的指标值，并以双色直方图实现。

指标计算公式:

kwan = MA(iStochastic[柱线] * iRSI[柱线] / iMomentum[柱线])

金融资产的增长通常伴随着指标的增长和绿色直方图。 如果指标下降且直方图呈粉红色，则认为资产下跌。 进行交易的最佳时间是直方图的颜色发生变化时。

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需额外缓冲器的情况下平均价格序列的过渡计算 文章中有详细描述。

图例1. KWAN_NRP 指标。