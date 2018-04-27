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一款简单的振荡器，它基于 iStochastic，iRIS 和 Momentum 的指标值，并以双色直方图实现。
指标计算公式:
kwan = MA(iStochastic[柱线] * iRSI[柱线] / iMomentum[柱线])
金融资产的增长通常伴随着指标的增长和绿色直方图。 如果指标下降且直方图呈粉红色，则认为资产下跌。 进行交易的最佳时间是直方图的颜色发生变化时。
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 函数库的类 (将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include)。 这些类在 无需额外缓冲器的情况下平均价格序列的过渡计算 文章中有详细描述。
图例1. KWAN_NRP 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20102
Sar_HTF
iSAR 指标可在输入参数中改变指标时间帧，并按颜色实现。SerialMA_EA
基于动态移动平均线的智能交易系统。
XRSIDeMarker_Histogram
以颜色直方图实现的 iRSI 和 iDeMarker 的均化非凡线性组合。XRSIDeMarker_Histogram_HTF
XRSIDeMarker_Histogram 指标可以更改输入参数中的指标时间帧。