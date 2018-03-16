随机振荡指标是一种动量指标，它比较交易品种的当前价格和它之前一定时间段的价格。通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。

作为这一指标基础的一般理论是，在市场向上的趋势下，价格将接近高位，并且在市场趋向下降的情况下，价格接近低。当k穿越三个周期移动平均值时，创建事务信号，称为%D。

随机振荡指标的 DSL (断续信号线，Discontinued Signal Line) 版本，对信号没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡指标值计算信号线。所以，我们就有了两样东西 : 一条信号线以及一类可以用于估算超买和超卖区域的水平线。