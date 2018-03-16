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随机振荡指标是一种动量指标，它比较交易品种的当前价格和它之前一定时间段的价格。通过调节该时间段或通过移动平均值来减小振荡器对市场运动的灵敏度。
作为这一指标基础的一般理论是，在市场向上的趋势下，价格将接近高位，并且在市场趋向下降的情况下，价格接近低。当k穿越三个周期移动平均值时，创建事务信号，称为%D。
随机振荡指标的 DSL (断续信号线，Discontinued Signal Line) 版本，对信号没有使用经典的移动平均，而是根据随机振荡指标值计算信号线。所以，我们就有了两样东西 : 一条信号线以及一类可以用于估算超买和超卖区域的水平线。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20035
威廉指标（Williams' Percent Range）的 DSL 版本没有使用固定的水平来作超卖和超买水平，它有一系列动态（间断信号线）计算来确定那些水平。这使它可以对市场变化和市场动荡有更及时的反应。非线性卡尔曼过滤器
John Ehlers 的另一个创新作品 - 非线性卡尔曼过滤器(nonlinear Kalman filter).
通常用于随机振荡计算的平均方法是简单移动平均(SMA)，这个 (扩展的) 版本使您可以使用任一基本类型的平均 (默认是 SMA, 但是您也可以使用 EMA, SMMA 或者 LWMA) - 有些比默认版本"更快" (就像 EMA 和 LWMA 版本)，而SMMA 略微 "更慢"一点, 但是这种方法您可以很好地调节“速度”和信号的比例。EMA 水平
不遵循根据价格紧急止损，这个指标会在接到趋势向相反方向改变的通知时调整止损。通过这种方式，在趋势正确时水平不会有变化，如果“看到”有可能有趋势的变化，水平会有所变化并且会提供更大“空间”以保证能在趋势波动的时候生存下来。另外，因为它会评估趋势，这个指标会在有趋势变化的区间显示不同的颜色，这样可以更容易决定去做什么。