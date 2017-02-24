CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fractal_MFI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der Fractal_MFI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_MFI_HTF Repeater-Indikators Fractal_MFI.mq5 muss die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators kopiert werden.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_MFI_HTF.ex5 den Fractal_MFI.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einschließen des Fractal_MFI Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_MFI.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert

//--- den Handle des Fractal_MFI Indikators erhalten
   Ind_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_MFI",e_period,normal_speed,IPC,VolumeType,0);

Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Abb.1. Der Fractal_MFI_HTF Indikator

