CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_CenterOfGravityCandle - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
765
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
exp_centerofgravitycandle.mq5 (13.13 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
CenterOfGravityCandle.mq5 (14.88 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Exp_CenterOfGravityCandles Expert Advisor basiert auf den Signalen des CenterOfGravityCandles Indikators. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn sich die Farbe der Kerzen des Indikators geändert hat.

Der generierte Expert Advisors benötigt die kompilierte Datei CenterOfGravityCandles.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H6:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16786

WPR_Histogram_Round_HTF WPR_Histogram_Round_HTF

Der WPR_Histogram_Round Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_GStop Exp_GStop

Ein Expert Advisor für das Schließen aller Positionen in dem Fall, wenn der Gesamtgewinn auf diesen Positionen den in den Eingabevariablen festgelegten Limit von Gewinnen übersteigt oder, wenn der Gesamtverlust auf diesen Positionen den in den Eingabevariablen festgelegten Limit von Verlusten übersteigt.

OpenTicks OpenTicks

Ein System ohne Indikatoren, das auf der Analyse der 4 vorherigen Balken basiert. Es wurde die Teilschließung implementiert.

Exp_TimesDirection Exp_TimesDirection

Der Expert Advisor eröffnet und schließt Positionen zu der in den Eingabeparametern angegebenen Zeit.