Exp_CenterOfGravityCandles EA 交易是基于 CenterOfGravityCandles 指标信号的。当柱关闭时，如果指标的烛形颜色有变化就生成信号，

本 EA 交易需要编译好的指标文件 CenterOfGravityCandles.ex5 才能正确运行，把它放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在以下显示的测试中，使用了默认的 EA 交易输入参数值，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上交易的示例

在2015年 EURUSD H6 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表