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Exp_CenterOfGravityCandle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2002
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_CenterOfGravityCandles построен на основе сигналов индикатора CenterOfGravityCandles. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета свечек индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора CenterOfGravityCandles.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

WPR_Histogram_Round_HTF WPR_Histogram_Round_HTF

Индикатор WPR_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_GStop Exp_GStop

Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплосса

OpenTicks OpenTicks

Безиндикаторная система, основанная на анализе 4 предыдущих баров. Реализовано частичное закрытие.

Exp_TimesDirection Exp_TimesDirection

Эксперт открывает и закрывает позиции в фиксированные во входных параметрах эксперта моменты времени.