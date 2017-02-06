请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MFI_Histogram_Round_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 985
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 MFI_Histogram_Round 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 MFI_Histogram_Round.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. MFI_Histogram_Round_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16761
Exp_GTakeProfit
本EA交易在总利润超过预先定义的限制时关闭所有仓位。Exp_GStopLoss
本EA交易在总亏损超过预先定义的限制时关闭所有仓位。