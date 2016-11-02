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MFI_Histogram_Round_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MFI_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MFI_Histogram_Round.mq5.
Рис.1. Индикатор MFI_Histogram_Round_HTF
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных предел прибыли.Exp_GStopLoss
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных лимит убытков.
Советник для закрывания всех позиций в случае, если суммарная прибыль по этим позициям превысила фиксированный во входных переменных размер тейкпрофита или если суммарные убытки по этим позициям превысили фиксированный во входных переменных размер стоплоссаWPR_Histogram_Round_HTF
Индикатор WPR_Histogram_Round с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.