Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MFI_Histogram_Round_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 928
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador MFI_Histogram_Round com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador MFI_Histogram_Round.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador MFI_Histogram_Round_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16761
Expert Advisor para fechar todas as posições se o lucro total - para essas posições - exceder o limite fixo de lucro, nas variáveis de entrada.Exp_GStopLoss
Expert Advisor para fechar todas as posições se o total de perdas - para essas posições - exceder o limite fixo de perdas, nas variáveis de entrada.
O SNM (Sistema de Negociação Mecanizado) baseia-se tanto numa estratégia clássica segundo a tendência como numa rede neuronal treinada para entrar no mercado em oposição à tendência.Exp_GStop
Expert Advisor para fechar todas as posições se o lucro total - para essas posições - exceder o limite fixo de lucro, nas variáveis de entrada, ou se o total de perdas - para essas posições - exceder o limite fixo de perdas, nas variáveis de entrada.