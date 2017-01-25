Exp_JSatlCandle EA交易是基于 JSatlCandle 指标信号的，当柱关闭时，如果指标的烛形颜色有变化就生成信号，

把编译好的 JSatl.ex5 和 JSatlCandle.ex5 文件放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上的交易示例

在2015年 EURUSD H6 上的测试结果:





图 2. 测试结果图表