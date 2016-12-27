Exp_i-SpectrAnalysis_RVI EA 交易是基于 i-SpectrAnalysis_RVI 震荡指标生成的信号的。当柱关闭时，如果有指标主线和信号线的交叉，以及有指标云颜色的改变时会生成信号。

本EA交易需要编译好的指标文件 i-SpectrAnalysis_RVI.ex5 才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

需要注意的是，在 i-SpectrAnalysis_RVI 指标中用到的平均算法可以使结果指标在所有柱上重绘，所以，一段时间以后，就不能取得进行交易时真正的指标状态了。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。

在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。

图 1. 图表上的交易历史。

在2015年 EURJPY H4 上的测试结果:

图 2. 测试结果图表