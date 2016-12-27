请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Exp_SMI_Correct EA交易是基于SMI_Correct指标颜色改变的，当柱关闭时，如果指标云的颜色有所改变就生成信号。本EA交易需要编译好的 SMI_Correct.ex5 指标文件才能正确运行，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件使得可以在提供非零点差以及在建立仓位的同时可以设置止损和获利的经济商帐户中使用EA交易。您可以在下面的链接中下载库的更多版本: 交易算法(Trade Algorithms)。
在EA交易测试中使用默认输入参数的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图1. 图表上的交易历史。
在2015年 GBPUSD H4 上的测试结果:
图2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15996
AutoGannAutoTrend
本指标基于最近的之字转向指标峰值来绘制价格通道，斐波那契水平和江恩角度线。i-CAi_StDev_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_StDev 指标。
SMI_Correct_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 SMI_Correct 指标。i-CAi_Digit
i-CAi 指标以最新的价格标签的形式根据所需的小数位数计算可能的通道的水平。