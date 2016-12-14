コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ADXDMI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
917
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つADXDMI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はADXDMI.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ADXDMI_HTF指標

図1　ADXDMI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15943

AroonOscillatorSignAlert AroonOscillatorSignAlert

アラート、メール送信及びモバイルデバイスへのプッシュ通知機能のついたAroonOscillatorオシレータに基づいた買われ過ぎと売られ過ぎ領域を離れる場合のセマフォ矢印シグナル指標

MaxPriceDistribution MaxPriceDistribution

高値分布による垂直ヒストグラム

Exp_ADXDMI Exp_ADXDMI

ADXDMIオシレータのシグナルに基づいたExp_ADXDMI取引システム

Exp_AroonOscillatorSignAlert Exp_AroonOscillatorSignAlert

AroonOscillatorSignAlert指標のシグナルに基づいた取引システム