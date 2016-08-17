Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ADXDMI_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1502
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ADXDMI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ADXDMI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ADXDMI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15943
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico AroonOscillator com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.MaxPriceDistribution
Gráfico de barras vertical com distribuição de máximos.
Sistema de negociação Exp_ADXDMI baseado nos sinais do oscilador ADXDMI.Exp_AroonOscillatorSignAlert
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador AroonOscillatorSignAlert.