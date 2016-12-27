在输入参数中带有时段选择选项的 ADXDMI 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

该指标需要 ADXDMI.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ADXDMI_HTF 指标