ADXDMI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
在输入参数中带有时段选择选项的 ADXDMI 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

该指标需要 ADXDMI.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. ADXDMI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15943

