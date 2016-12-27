请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 ADXDMI 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
该指标需要 ADXDMI.mq5 指标文件。把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. ADXDMI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15943
AroonOscillatorSignAlert
基于 AroonOscillator 振荡指标离开超买和超卖区域的信号箭头指标，可以发送电子邮件和向手机设备发送推送通知。MaxPriceDistribution
最高价分布的垂直柱形图。
Exp_ADXDMI
基于 ADXDMI 振荡指标信号的 Exp_ADXDMI 交易系统。Exp_AroonOscillatorSignAlert
基于 AroonOscillatorSignAlert 指标信号的交易系统。