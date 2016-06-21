CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

iMFISign_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1745
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор iMFISign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iMFISign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора iMFISign: 
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H4;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
uint ATR_Period=14;
input uint MFIPeriod=14;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;      // объём 
input uint UpLevel=70;                                 // уровень перекупленности
input uint DnLevel=30;                                 // уровень перепроданности

  2. Входные параметры индикатора iMFISign_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrLime;                    // Цвет символа роста
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали

  3. Входные параметры индикатора iMFISign_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов iMFISign_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора iMFISign.mq5.

Рис.1. iMFISign_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.1. iMFISign_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор iMFISign_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

Рис.2. Индикатор iMFISign_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

Exp_ColorX2MA_Digit Exp_ColorX2MA_Digit

Эксперт Exp_ColorX2MA_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorX2MA_Digit.

Exp_ColorJFatl_Digit Exp_ColorJFatl_Digit

Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit построен на основе изменения цвета индикатора ColorJFatl_Digit.

iStochKomposter_HTF_Signal iStochKomposter_HTF_Signal

Индикатор iStochKomposter_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iStochKomposter на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

iDeMarkerSign_HTF_Signal iDeMarkerSign_HTF_Signal

Индикатор iDeMarkerSign_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора iDeMarkerSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, а также подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.