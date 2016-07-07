代码库部分
EA

Exp_AroonHornSign - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1152
等级:
(15)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
AroonHornSign.mq5 (7.38 KB) 预览
\MQL5\Experts\
Exp_AroonHornSign.mq5 (7.31 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


基于 AroonHornSign 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色点, 则产生信号。

此 EA 需要编译的指标文件 AroonHornSign.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的交易样本

测试结果 2015 品种 EURJPY H4:


图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15336

AroonHornSign AroonHornSign

一款信号量指标, 采用基于 AroonHorn 指标的趋势检测算法。

Exp_ColorJFatl_StDev Exp_ColorJFatl_StDev

基于 ColorJFatl_StDev 指标信号的交易系统。

AroonHorn_HTF_Signal AroonHorn_HTF_Signal

指标 AroonHorn_HTF_Signal 显示选择柱线上的 AroonHorn_Oscillator_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。

XDPO_HTF_Signal XDPO_HTF_Signal

指标 XDPO_HTF_Signal 显示选择柱线上的 XDPO_Sign 指标生成的用来执行交易的趋势方向或信号, 绘制彩色图形对象来指示趋势及交易方向, 并在入场时机来临时, 发送警报或语音信号。