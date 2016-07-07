代码库部分
EA

Exp_ColorJFatl_StDev - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
Exp_ColorJFatl_StDev.mq5 (10.78 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorJFatl_StDev.mq5 (15.15 KB) 预览
基于 ColorJFatl_StDev 指标信号的交易系统。在柱线收盘时, 如果指标出现颜色点, 则产生信号。如果指标改变方向与开仓方向相反, 则生成离场信号。

此 EA 需要编译的指标文件 ColorJFatl_StDev.ex5 进行操作。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: 交易算法

测试期间使用的省缺 EA 输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的交易样本

测试结果 2015 品种 EURUSD H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15334

